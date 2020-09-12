В Париже на акции "желтых жилетов" задержали более 200 человек

В столице Франции, Париже, на очередной акции "желтых жилетов" были задержаны более 200 человек.

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Как сообщает С-news, в акции принимали участие до пяти тысяч человек. Этот протест стал первым после завершения "периода отпусков".

Беспорядки вспыхнули в 17-м округе Парижа, после того, как полицейских провоцировали на проспекте Ваграм и площади Маршала Жюэна – эти кварталы находятся примерно в 20 минутах ходьбы от Елисейских полей.

Участники протеста пытались прорвать кордоны силовиков и выйти на Елисейские поля. В свою очередь, стражи порядка активно использовали слезоточивый газ и дубинки.

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Также столкновения прошли и в Лионе – там полицейские оттесняли протестующих от центра города, где должны финишировать участники велогонки "Тур де Франс". Используя гранаты со слезоточивым газом, полиция держит манифестантов на дистанции от центральных улиц и площадей.

В Марселе акция проходит в районе старого порта, в центральной части города, там также произошло несколько стычек протестующих и силовиков.

Напомним, что в прошлом году на параде в национальный праздник Франции – Дня взятия Бастилии – участники протестов "желтых жилетов" освистали президента страны Эммануэля Макрона, когда он ехал в открытом автомобиле по Елисейским полям к площади Конкорд.

Как известно, протесты "желтых жилетов" проходят во Франции с ноября 2018 года – как правило, в выходные дни. Почти с самого начала они сопровождались столкновениями с полицией, актами насилия и вандализма. Изначально митингующие выступали против введения налога, который мог привести к подорожанию бензина, и требовали повышения минимальной зарплаты.

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После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливного налога и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Макрона. Позже глава государства в телеобращении к народу пообещал, в частности, снизить налоги для среднего класса и облегчить проведение референдумов.

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