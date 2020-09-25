Українська
$ 28,25
32,89
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Теракт возле бывшей редакции Charlie Hebdo в Париже: видео с места атаки

25 сентября, 14:00

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Мужчина с мачете напал на прохожих в XI округе французской столицы

В Париже произошло нападение возле здания, где раньше находилась редакция французского еженедельника Charlie Hebdo.

Реклама

Как сообщает Le Parisien, мужчина с мачете атаковал прохожих в XI округе французской столицы рядом с бывшей редакцией известного своими остросатирическими карикатурами на ислам издания.

В результате случившегося не менее трех человек были ранены – один из них находится в тяжелом состоянии. Нападавшего пока что задержать не удалось – он мог скрыться в метро. Не исключено, что у него мог быть сообщник.

На месте случившегося идет полицейская операция, а также выехал министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

Реклама

Стоит отметить, что в начале сентября в Charlie Hebdo снова начали поступать угрозы после публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Это стало причиной и нападения исламистов на редакцию в 2015 году, когда 12 человек погибли и еще 11 были ранены.

Напомним, ранее в этом году в пригороде Париже произошел другой теракт – мужчина набросился на прохожих в парке с ножом, ранив четырех человек. Прибывшие полицейские застрелили злоумышленника.

А в прошлом октябре пожилой мужчина бросил "коктейль Молотова" и сделал несколько выстрелов по мечети на юго-западе Франции.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Франция Париж Charlie Hebdo теракт в Париже
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина поставила под угрозу безвиз и кредит в 1,5 млрд евро – ЕС и США обеспокоены
Украина поставила под угрозу безвиз и кредит в 1,5 млрд евро – ЕС и США обеспокоеныПолитика
Под Киевом мужчина
Под Киевом мужчина "утонул", чтобы получить 200 млн страховкиПроисшествия
В Испании новый рекорд по количеству зараженных коронавирусом за сутки
В Испании новый рекорд по количеству зараженных коронавирусом за суткиЕвросоюз
Германия создает танк, способный заткнуть за пояс российскую
Германия создает танк, способный заткнуть за пояс российскую "Армату"Евросоюз
Макрон заявил о сдвигах на переговорах
Макрон заявил о сдвигах на переговорах "Нормандской четверки" по ДонбассуПолитика
В Польше украинец разбил в хлам авто еще на тест-драйве
В Польше украинец разбил в хлам авто еще на тест-драйвеЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять