Теракт возле бывшей редакции Charlie Hebdo в Париже: видео с места атаки

В Париже произошло нападение возле здания, где раньше находилась редакция французского еженедельника Charlie Hebdo.
Как сообщает Le Parisien, мужчина с мачете атаковал прохожих в XI округе французской столицы рядом с бывшей редакцией известного своими остросатирическими карикатурами на ислам издания.
В результате случившегося не менее трех человек были ранены – один из них находится в тяжелом состоянии. Нападавшего пока что задержать не удалось – он мог скрыться в метро. Не исключено, что у него мог быть сообщник.
На месте случившегося идет полицейская операция, а также выехал министр внутренних дел Жеральд Дарманен.
Стоит отметить, что в начале сентября в Charlie Hebdo снова начали поступать угрозы после публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Это стало причиной и нападения исламистов на редакцию в 2015 году, когда 12 человек погибли и еще 11 были ранены.
Напомним, ранее в этом году в пригороде Париже произошел другой теракт – мужчина набросился на прохожих в парке с ножом, ранив четырех человек. Прибывшие полицейские застрелили злоумышленника.
А в прошлом октябре пожилой мужчина бросил "коктейль Молотова" и сделал несколько выстрелов по мечети на юго-западе Франции.
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