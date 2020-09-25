Теракт возле бывшей редакции Charlie Hebdo в Париже: видео с места атаки

Мужчина с мачете напал на прохожих в XI округе французской столицы

В Париже произошло нападение возле здания, где раньше находилась редакция французского еженедельника Charlie Hebdo.

Реклама

Как сообщает Le Parisien, мужчина с мачете атаковал прохожих в XI округе французской столицы рядом с бывшей редакцией известного своими остросатирическими карикатурами на ислам издания.

В результате случившегося не менее трех человек были ранены – один из них находится в тяжелом состоянии. Нападавшего пока что задержать не удалось – он мог скрыться в метро. Не исключено, что у него мог быть сообщник.

На месте случившегося идет полицейская операция, а также выехал министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

Реклама

Стоит отметить, что в начале сентября в Charlie Hebdo снова начали поступать угрозы после публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Это стало причиной и нападения исламистов на редакцию в 2015 году, когда 12 человек погибли и еще 11 были ранены.

Напомним, ранее в этом году в пригороде Париже произошел другой теракт – мужчина набросился на прохожих в парке с ножом, ранив четырех человек. Прибывшие полицейские застрелили злоумышленника.

А в прошлом октябре пожилой мужчина бросил "коктейль Молотова" и сделал несколько выстрелов по мечети на юго-западе Франции.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама