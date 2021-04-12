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В Париже произошла стрельба: погиб человек (видео)

12 апреля, 16:02

Денис Беспалов Денис Беспалов

Инцидент произошел у частной больницы имени Анри Дюнана

В Париже произошла стрельба. В результате один человек погиб, еще один получил ранения.

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Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник в полиции.

Как сообщается, погибший – мужчина, раненая – женщина, сотрудник службы безопасности госпиталя. Она находится в тяжелом состоянии. Стрелявший скрылся с места преступления.

Стрельба в Париже. Источник: соцсети

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По свидетельству очевидцев, было сделано около шести выстрелов.

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Стрельба в Париже. Источник: соцсети
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Как сообщается, инцидент произошел у частной больницы имени Анри Дюнана в 16-м округе на западе Парижа. Больница принадлежит французскому отделению Международного Красного Креста.

Причины и обстоятельства происшедшего пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в США военный санитар устроил стрельбу.

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Франция Париж стрельба
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