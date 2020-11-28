В Париже протестующие забросали полицию петардами: толпу разгоняли слезоточивым газом

В Париже тысячи человек снова вышли на протест против полицейской жестокости. Мирное шествие переросло в столкновения с полицией.

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Как сообщает Reuters, протестующие начали забрасывать правоохранителей петардами и камнями, попутно выстраивая баррикады и зажигая костры. Полиция ответила слезоточивым газом.

Во Франции не первый день продолжаются выступления за свободу прессы – французы считают наступлением на работу журналистов закон, запрещающий публиковать изображения правоохранителей.

Видео: Reuters

Напомним, недавно французские полицейские силой разогнали стихийный лагерь мигрантов, который недавно появился в самом центре Парижа.

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