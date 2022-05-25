В Париже вспыхнули уличные бунты из-за компании, которая не уходит из РФ

У демонстрантов вспыхнули стычки с полицией

Люди требуют, чтобы крупная компания ушла из России / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Франции люди устроили протест у здания компании Total с требованием, чтобы компания покинула рынок России. В ходе акции произошли стычки с полицией, в дело пошли дымовые шашки. Об этом сообщает телеканал OstWest.

Из-за протестов акционеры компании не смогли пройти в офис на заседание совета компании.

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Протестующие устроили небольшую потасовку с полицией и использовали дымовые шашки.

Total SE — французская нефтегазовая компания, четвёртая по объёму добычи в мире.

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Напомним, после вторжения российских войск в Украину ряд крупных европейских и мировых производителей приостановил работу со своими партнерами в России. При этом в России еще достаточно компаний, которые продолжают работу на территории агрессора.

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