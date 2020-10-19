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В ПАСЕ отреагировали на выход России из переговоров по МН17

19 октября, 16:24

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Москве не понравилась жалоба Нидерландов в Европейский суд по правам человека

Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы касательно ответственности по делу MH17 Титус Корлацян назвал неоправданным выход России из трехсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией и объяснил, почему.

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Об этом сообщает "Европейская правда".

По его мнению, диалог в расследовании катастрофы нужно активизировать, а не заканчивать.

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"Выход России из трехсторонних переговоров является болезненным сигналом, прежде всего, для семей жертв. В их интересах диалог необходимо активизировать, а не заканчивать. Подача межгосударственной жалобы в Европейский суд по правам человека не является недружественным актом, который мог бы оправдать негативную реакцию. Это нормальное и законное использование процессуальных средств правовой защиты, предусмотренное Конвенцией по правам человека, которую подписали и ратифицировали все государства-участники", – заявил Корлацян.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Россия своим выходом из трехсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией так отреагировала на межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека, которую подали Нидерланды против РФ в поддержку индивидуальных жалоб членов семей пострадавших. В свою очередь Австралия и ЕС потребовали от России вернуть переговоры по сбитому на Донбассе Boeing.

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