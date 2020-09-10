В ПАСЕ создают специальный следственный орган по Беларуси

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по юридическим вопросам и правам человека в среду, 9 сентября, в связи с ситуацией с правами человека в Беларуси принял решение о создании специального международного следственного органа. Об этом говорится в заявлении ПАСЕ по итогам видеоконференции.

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В частности, в ПАСЕ заявили о многочисленных доказательствах нарушения прав человека в ходе протестов после выборов президента в Беларуси.

"Имеются многочисленные достоверные сообщения о массовых и серьезных нарушениях прав на свободные и справедливые выборы, свободу выражения мнений и собраний, права на свободу, а также о применении пыток и бесчеловечном и унижающем достоинство обращении с мирными демонстрантами", – говорится в документе.

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Комитет ПАСЕ не признает результаты президентских выборов 9 августа и требует проведения повторных, справедливых и прозрачных, выборов.

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Там также заявили, что виновные в серьезных нарушениях прав человека должны быть привлечены к ответственности, и дают четкий сигнал белорусским правоохранителям – их действия не останутся безнаказанными.

"Серьезные нарушения прав человека не останутся безнаказанными, Совет Европы в сотрудничестве с другими международными органами в срочном порядке учредит международный следственный орган для сбора информации и обеспечения доказательств правонарушений в Беларуси", – говорится в заявлении.

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К расследованию планируют пригласить как белорусские власти, так и представителей гражданского общества. Его результаты собираются опубликовать и предоставлять любым национальным или международным правоохранительным органам, которые захотят "преследовать массовые нарушения прав человека, совершенные в Беларуси".

В Беларуси с 9 августа продолжаются протесты против фальсификаций на выборах в пользу президента Александра Лукашенко, в ходе которых силовики жестоко избивают и массово задерживают протестующих.

Кроме того, в Минске с 7 сентября продолжаются задержания лидеров оппозиции. Так, утром в понедельник возле Национального художественного музея неизвестные посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Позже стало известно, что ее пытались выдворить из страны, но она порвала паспорт. После этого оппозиционерку арестовали.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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