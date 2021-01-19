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В Польше два пьяных украинца избили и ограбили земляка

19 января, 14:39

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Агрессивным заробитчанам грозит до пяти лет тюрьмы

В Польше двое молодых граждан Украины решили, что разбогатеть можно и не работая, а применяя силу к соотечественникам, поэтому избили и ограбили соседа по комнате, после чего сбежали из города Равич в Великопольском воеводстве.

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Об этом сообщает местное издание Wielkopolska Magazyn.

Трое мужчин снимали жилье, где и выпивали по случаю одного из новогодних праздников. Будучи под воздействием алкоголя, мужчины поссорились, после чего устроили драку. Двое 27-летних парней избили 46-летнего соседа, сломав ему ребро и нанеся травмы головы. После драки все легли спать.

По словам потерпевшего, он не сообщил сразу ни в полицию, ни в медицинскую службу, потому что впервые оказался в такой ситуации и не знал, что делать. Утром мужчина заметил, что нет его мобильного телефона стоимостью 1000 злотых (около 7500 грн), также исчезли 1300 злотых наличными (около 10 000 грн).

Избитый украинец заподозрил в краже сожителей. Однако в полицию позвонил работодатель, у которого работали все трое украинцев. Нападавшие быстро покинули Равич. Одного из них удалось задержать во Вроцлаве, второго – на украинской границе в Корчевой, когда он пытался вернуться на родину. Злоумышленникам предъявлено обвинение. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

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Напомним, в декабре 2020-го в Польше суд оправдал украинца за убийство пьяного иностранца.

Также говорилось, что на юге Польши в результате резни получили тяжелые ранения двое украинских студентов. Как оказалось, поножовщину устроил их соотечественник.

Новости "Сегодня" рассказывали о смерти молодой украинки в Польше:

Видео: Сегодня

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заробитчане избиение драка украинцы в Польше нападение

Источник: Сегодня

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