Українська
$ 27,69
33,01
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

В Польше хотят посадить писателя за одно слово в адрес президента

23 марта, 12:03

Екатерина Кикоть , Сергей Мартынец

Если бы в Украине был такой закон, то пришлось бы посадить полстраны

Известному польскому писателю Якубу Жульчику грозит три года тюрьмы за то, что назвал президента своей страны идиотом. Ему уже выдвинули обвинения.

Реклама

В адрес польского лидера Анджея Дуды писатель резко высказался еще в ноябре, к тому же это было в соцсети. А все из-за того, что, по мнению автора поста, Дуда не понимает особенностей избирательного процесса в США, потому и назвал его идиотом.

Теперь по закону об оскорблении государственных деятелей публицисту грозит тюрьма. Прокуратура Варшавы уже выдвинула Жульчику обвинения. Своей вины он не признает и говорит, что может стать первым писателем в истории современной Польши, осужденным за слово.

В тренде
СМИ показали хоромы сына Лукашенко: каждое помещение с небольшую "двушку" (фото)
Видео: Сегодня

Тем временем новости "Сегодня" узнавали, как украинские мигранты в Польше организуют бизнес "для своих". Заробитчане в основном говорят по-польски, но покупать, лечиться и стричься все равно хотят у земляков.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Страны массово отказываются от вакцины AstraZeneca: что происходит?
Страны массово отказываются от вакцины AstraZeneca: что происходит?Евросоюз
Какие страны приостановили вакцинацию AstraZeneca (список)
Какие страны приостановили вакцинацию AstraZeneca (список)Евросоюз
Скандал вокруг AstraZeneca: какие страны не остановили вакцинацию и почему
Скандал вокруг AstraZeneca: какие страны не остановили вакцинацию и почемуЕвросоюз
Скандал вокруг AstraZeneca: в Норвегии подтвердили связь между тромбозом и вакциной
Скандал вокруг AstraZeneca: в Норвегии подтвердили связь между тромбозом и вакцинойЕвросоюз
Его выдало тату: Украина помогла Германии раскрыть наемного убийцу из ФСБ
Его выдало тату: Украина помогла Германии раскрыть наемного убийцу из ФСБЕвросоюз
ДТП автобуса с украинцами в Польше: копы начали расследование (видео с места аварии)
ДТП автобуса с украинцами в Польше: копы начали расследование (видео с места аварии)Евросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять