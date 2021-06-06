Українська
$ 27,29
33,06
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

В Польше лифт с двумя украинцами рухнул с 15-го этажа

6 июня, 07:29

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Пострадавших мужчин госпитализировали, один из них в тяжелом состоянии – детали инцидента выясняет полиция

В многоэтажном доме в центре польского города Лодзь с 15-го этажа упала кабина лифта. В результате ранены двое мужчин, которые красили шахту. Оба – граждане Украины.

Реклама

Об этом пишет TVN24.

Несчастный случай произошел в многоквартирном доме на улице Пиотрковской, 203.

Отмечается, что пострадавшие работали на крыше пассажирской кабины. В какой-то момент кабина сорвалась и упала с высоты пятнадцатого этажа. Двух рабочих 41 и 42 лет доставили в больницу.

Место крушения лифта. Фото: TVN24
Реклама

Место крушения лифта. Фото: TVN24

Первыми на место прибыли медицинские спасатели, они вытащили раненых. Один мужчина в тяжелом состоянии, у второго менее серьезные травмы, в основном в области лица.

Также на месте аварии работают полиция и прокурор, они выясняют детали инцидента.

В тренде
"Старшую дочь" Путина внезапно показали по российскому гостелеканалу (видео)
Предполагаемая дочь Путина Мария Воронцова и его экс-супруга Людмила Путина. Коллаж: "Сегодня"

"Мы расследуем обстоятельства несчастного случая и проверяем, были ли у работников гарантированные условия для безопасного выполнения работы", – сказал Вальдемар Ключа из Государственной инспекции труда в Лодзи.

Он отметил, что говорить о каких-либо выводах пока рано.

Реклама

"Мы не знаем, могли ли пострадавшие способствовать несчастному случаю и позаботился ли работодатель о надлежащих мерах безопасности. У нас много вопросов, на которые мы должны ответить", – подчеркнул Ключа.

Напомним, в Одессе в жилой многоэтажке на улице Архитекторская оборвался лифт. Внутри был мужчина с ребенком.

Кроме того, в Одессе оборвался лифт с полицейскими, семеро пострадавших.

О чем еще говорят украинцы, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Аттракцион невиданной щедрости: SkyUp и МАУ объявили выгодные акции на билеты
Аттракцион невиданной щедрости: SkyUp и МАУ объявили выгодные акции на билетыЭкономика
Варшава или Краков? Польша готова принять переговоры по Донбассу
Варшава или Краков? Польша готова принять переговоры по ДонбассуЕвросоюз
ЕС ввел запрет на полеты над Беларусью из-за инцидента с Ryanair – СМИ (обновлено)
ЕС ввел запрет на полеты над Беларусью из-за инцидента с Ryanair – СМИ (обновлено)Транспорт
МАУ и SkyUp открыли новые авиарейсы на Балканы: на какие курорты можно улететь
МАУ и SkyUp открыли новые авиарейсы на Балканы: на какие курорты можно улететьЭкономика
В Польше лифт с двумя украинцами рухнул с 15-го этажа
В Польше лифт с двумя украинцами рухнул с 15-го этажаЕвросоюз
Принудительная посадка самолета Ryanair: в
Принудительная посадка самолета Ryanair: в "Белавиа" возмущены запретом на полетыДругие страны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять