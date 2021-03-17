В Польше объявили национальный локдаун из-за COVID-19

В Польше из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, возникшей из-за COVID-19, с субботы, 20 марта, вводят национальный локдаун по всей стране.
Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Польши Адам Недзельский, передает RMF24.
По его словам, ограничения будут действовать до 9 апреля. Однако, если ситуация не ухудшится – национальный локдаун продлят.
Что будет закрыто:
- отели и места размещения (кроме гостиниц для рабочих и тех, кто в командировке);
- торговые центры (кроме продуктовых магазинов, аптек, киосков прессы);
- кинотеатры, театры, концертные залы, оперы и музеи;
- горнолыжные трассы;
- бассейны, аквапарки, спортзалы, сауны и теннисные корты;
- рестораны и бары;
- казино.
Отмечается, что у 52% новых инфицированных коронавирусом в Польше уже обнаружили британский вариант.
Ранее мы писали, что в Сербии вернули жесткий карантин, а в Португалии смягчают карантинные ограничения, введенные в январе для борьбы с пандемией коронавируса.
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