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В Польше объявили национальный локдаун из-за COVID-19

17 марта, 18:32

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Ограничения будут действовать до 9 апреля

В Польше из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, возникшей из-за COVID-19, с субботы, 20 марта, вводят национальный локдаун по всей стране.

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Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Польши Адам Недзельский, передает RMF24.

По его словам, ограничения будут действовать до 9 апреля. Однако, если ситуация не ухудшится – национальный локдаун продлят.

Что будет закрыто:

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  • отели и места размещения (кроме гостиниц для рабочих и тех, кто в командировке);
  • торговые центры (кроме продуктовых магазинов, аптек, киосков прессы);
  • кинотеатры, театры, концертные залы, оперы и музеи;
  • горнолыжные трассы;
  • бассейны, аквапарки, спортзалы, сауны и теннисные корты;
  • рестораны и бары;
  • казино.

Отмечается, что у 52% новых инфицированных коронавирусом в Польше уже обнаружили британский вариант.

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Ранее мы писали, что в Сербии вернули жесткий карантин, а в Португалии смягчают карантинные ограничения, введенные в январе для борьбы с пандемией коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Польша карантин коронавирус локдаун
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