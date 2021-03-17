В Польше объявили национальный локдаун из-за COVID-19

Ограничения будут действовать до 9 апреля

В Польше из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, возникшей из-за COVID-19, с субботы, 20 марта, вводят национальный локдаун по всей стране.

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Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Польши Адам Недзельский, передает RMF24.

По его словам, ограничения будут действовать до 9 апреля. Однако, если ситуация не ухудшится – национальный локдаун продлят.

Что будет закрыто:

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отели и места размещения (кроме гостиниц для рабочих и тех, кто в командировке);

торговые центры (кроме продуктовых магазинов, аптек, киосков прессы);

кинотеатры, театры, концертные залы, оперы и музеи;

горнолыжные трассы;

бассейны, аквапарки, спортзалы, сауны и теннисные корты;

рестораны и бары;

казино.

Отмечается, что у 52% новых инфицированных коронавирусом в Польше уже обнаружили британский вариант.

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Ранее мы писали, что в Сербии вернули жесткий карантин, а в Португалии смягчают карантинные ограничения, введенные в январе для борьбы с пандемией коронавируса.

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