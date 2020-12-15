Українська
$ 27,87
33,89
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

В Польше олень протаранил автомобиль с украинцами: есть раненые

15 декабря, 16:31

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Само животное при столкновении с легковушкой погибло

В Люблинском воеводстве Польши произошло курьезное ДТП – там олень протаранил автомобиль, в котором ехали украинцы.

Реклама

Как сообщает местное издание Lublin112.pl, это случилось в понедельник, 14 декабря, вечером в Пулавском уезде на дороге Пулавы – Радом в районе поселка Леокадово.

На дорогу государственного значения, перед автомобилем Volkswagen, в котором ехали граждане Украины, неожиданно выбежал олень. Водителю не удалось избежать столкновения с диким животным. В результате аварии один из пассажиров получил повреждения и был доставлен в больницу, а животное – погибло.

В тренде
Шаг в новый мир: в США сделали первую прививку от коронавируса

Напомним, что дикие животные выбегают на дороги не только в лесной зоне. Например, в Киеве на Саперно-Слободской заметили разгуливающего лося.

Видео: Kyiv Operative

А в Житомирской области выбежавший на проезжую часть дороги лось стал причиной смертельной аварии – столкнулись грузовик и микроавтобус.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТП Польша олень животное украинцы в Польше

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Британии вакцинировать людей от COVID-19 начнут 8 декабря – правительство
В Британии вакцинировать людей от COVID-19 начнут 8 декабря – правительствоЕвросоюз
Лучшая пенсионная система мира: готовы ли украинцы столько работать и платить такие взносы?
Лучшая пенсионная система мира: готовы ли украинцы столько работать и платить такие взносы?Экономика
Путин позвонил Меркель: жаловался, что Украина
Путин позвонил Меркель: жаловался, что Украина "не выполняет" Минские договоренностиПолитика
Сменила трубоукладчик на баржу: Россия надеется достроить
Сменила трубоукладчик на баржу: Россия надеется достроить "Северный поток – 2"Экономика
Торгуют откровенными снимками. Безработные стюардессы массово ушли в интим (фото)
Торгуют откровенными снимками. Безработные стюардессы массово ушли в интим (фото)Fun
Почти 1000 евро за работу упаковщиком: кому в Европе платят минималку и какая она
Почти 1000 евро за работу упаковщиком: кому в Европе платят минималку и какая онаБизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять