В Польше олень протаранил автомобиль с украинцами: есть раненые

В Люблинском воеводстве Польши произошло курьезное ДТП – там олень протаранил автомобиль, в котором ехали украинцы.
Как сообщает местное издание Lublin112.pl, это случилось в понедельник, 14 декабря, вечером в Пулавском уезде на дороге Пулавы – Радом в районе поселка Леокадово.
На дорогу государственного значения, перед автомобилем Volkswagen, в котором ехали граждане Украины, неожиданно выбежал олень. Водителю не удалось избежать столкновения с диким животным. В результате аварии один из пассажиров получил повреждения и был доставлен в больницу, а животное – погибло.
Напомним, что дикие животные выбегают на дороги не только в лесной зоне. Например, в Киеве на Саперно-Слободской заметили разгуливающего лося.
А в Житомирской области выбежавший на проезжую часть дороги лось стал причиной смертельной аварии – столкнулись грузовик и микроавтобус.
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