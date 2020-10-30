В Польше открыли первый временный госпиталь для пациентов с COVID-19: фото

На Национальном стадионе в Варшаве открылась первая в Польше временная больница для пациентов с COVID-19. В ней одновременно смогут пройти лечение 1200 человек.

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Об этом сообщает Польское радио.

Вначале будет установлено 300 больничных коек. В течение недели их число возрастет до 500. Все это время продолжается обучение персонала.

Временная больница на Национальном стадионе была организована в течение 12 дней.

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По словам премьера Польши Матеуша Моравецкого, правительство готовится к пессимистичному сценарию развития эпидемии.

Такие госпитали должны появиться в столице каждого воеводства. Во временных больницах будет доступно 10 тысяч коек. С этой целью польское правительство обязало крупные компании и корпорации создать в стране новые временные госпитали для пациентов с COVID-19.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в Польше подтверждено 319 205 случаев заражения коронавирусом, умерли 5149 человек.

Напомним, с 24 октября из-за распространения коронавируса вся территория Польши стала "красной зоной".

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