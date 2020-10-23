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В Польше отменят уголовную ответственность для врачей, лечащих больных COVID-19

23 октября, 02:32

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Также рассматривается вопрос повышения зарплат польским медикам

В Польше сейм принял закон, отменяющий уголовную ответственность для врачей, которые допустят ошибку при лечении пациентов с коронавирусом.

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Об этом сообщает money.pl.

Так, если врач совершит непреднамеренную ошибку, которая не приведет к тяжелым последствиям для пациента, его не будут наказывать.

Также в новом законе Польши предусмотрены меры по повышению зарплат медиков, которые лечат больных коронавирусом, послабления в нормах трудоустройства новых сотрудников и процедуры допуска к этой работе иностранцев.

Закон рассмотрит Сенат, после чего будет направлен на подпись президенту.

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К слову, Польша сейчас занимает 28 место в мире по количеству больных коронавирусом. Для сравнения, Украина находится на 22 позиции.

По состоянию на ночь 23 октября, в Польше зафиксировали 214 686 случаев коронавируса. Побороли болезнь за все время пандемии 102 204 пациента. От осложнений, вызванных коронавирусом, в Польше умерли 4 019 больных.

Также мы писали о том, что военные медики из стран Евросоюза и НАТО помогут Чехии бороться с эпидемией COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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