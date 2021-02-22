В Польше ожидают новую волну коронавируса: закрывают лыжные курорты

В ближайший месяц ситуация с COVID-19 будет ухудшаться, прогнозируют в правительстве

Власти Польши ожидают ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 в ближайший месяц, поэтому намерены снова ужесточить коронавирусные ограничения.

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Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.

Правительство объявит о своем решении в середине недели. И самое главное для властей – закрыть горнолыжные курорты. По словам министров, идея заключается в тому в том, чтобы закрыть те сферы, которые окажут наименьшее влияние на экономику.

Кроме того, правительство закроет границы, особенно южные. Пересечь их смогут только лица с тестом на коронавирус. В противном случае необходимо будет отправиться на карантин. Восстановление ограничений является обязательным, потому что, согласно правительственным исследованиям, Польшу ожидает месяц непрерывного роста числа заражений.

В то же время издание подчеркивает, что коронавирусные ограничения не коснутся отелей. В пользу их работы имеется финансовый аргумент – экономическая жизнь постепенно оживает, многие люди ездят по Польше по делам, поэтому гостиницы необходимы. Кроме того, при соблюдении соответствующего санитарного режима они не опасны. Поэтому – хотя этот вопрос все еще обсуждается – отели, скорее всего, останутся открытыми.

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Напомним, в октябре-2020 вся Польша попала в "красную" зону по коронавирусу.

Также сообщалось, что в ожидании третьей волны COVID-19 Польша продлила карантин.

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