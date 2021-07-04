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В Польше при трагических обстоятельствах погиб украинский заробитчанин

4 июля 2021 18:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В местечке Вронки во время работы на железнодорожном мосту погиб 39-летний мужчина

В Польше погиб украинец. Фото: пресс-служба полиции Польши

В Польше погиб украинец. Фото: пресс-служба полиции Польши

В Польше во время работы на железнодорожном мосту 39-летнего украинца придавило гидравлическим домкратом – он погиб.

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Об этом сообщает TVP.INFO.

Известно, что происшествие случилось в местечке Вронки Великопольского воеводства.

Как рассказала пресс-секретарь полиции в поветовом (уездном) городе Шамотулы Сандра Худа, предварительно установлено, что произошла авария, сейчас опрашивают свидетелей.

Ведется расследование – полицейские устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

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Недавно мы писали, что в польском Вроцлаве произошел пожар в доме, в результате которого погиб 30-летний гражданин Украины.

Также прошлым летом в Польше произошел пожар в хостеле, в котором проживали 12 человек, в том числе и украинские заробитчане. Лишь чудом обошлось без жертв. Потом оказалось, что здание загорелось из-за поджога.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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