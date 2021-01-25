В Польше пьяный украинец на авто снес девять могил на кладбище

В 12-тысячном городе Вронки на западе Польши 21-летний украинец на легковом автомобиле протаранил ограждение местного кладбища и снес десяток могил.

Реклама

Об этом полиция в Шамотулах (Великопольское воеводство) сообщает на своей странице Facebook.

Молодой водитель на Volkswagen Passat не справился с управлением и врезался забор кладбища. Протаранив его, автомобиль въехал на территорию захоронений и повредил 9 надгробий.

Тест на алкоголь показал, что находившийся за рулем украинец пребывал в нетрезвом состоянии. В его организме обнаружили 1,2 промилле алкоголя. Парня задержали, а машину конфисковали. Местная полиция занимается расследованием дела.

Реклама Facebook: Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach В тренде Путин наконец-то дал ответ о дворце под Геленджиком

Напомним, в январе-2020 в Польше вандалы осквернили братскую могилу воинов УПА.

Как заявили в МИД Польши, этот акт вандализма был попыткой поссорить Киев и Варшаву.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама