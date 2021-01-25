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В Польше пьяный украинец на авто снес девять могил на кладбище

25 января, 15:12

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Легковушка протаранила ограду кладбища

В 12-тысячном городе Вронки на западе Польши 21-летний украинец на легковом автомобиле протаранил ограждение местного кладбища и снес десяток могил.

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Об этом полиция в Шамотулах (Великопольское воеводство) сообщает на своей странице Facebook.

Молодой водитель на Volkswagen Passat не справился с управлением и врезался забор кладбища. Протаранив его, автомобиль въехал на территорию захоронений и повредил 9 надгробий.

Тест на алкоголь показал, что находившийся за рулем украинец пребывал в нетрезвом состоянии. В его организме обнаружили 1,2 промилле алкоголя. Парня задержали, а машину конфисковали. Местная полиция занимается расследованием дела.

Facebook: Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach
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Facebook: Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach

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Напомним, в январе-2020 в Польше вандалы осквернили братскую могилу воинов УПА.

Как заявили в МИД Польши, этот акт вандализма был попыткой поссорить Киев и Варшаву.

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Польша кладбище вандализм могила украинцы в Польше

Источник: Сегодня

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