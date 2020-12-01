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В Польше пьяный украинец сбежал из-под карантина и разбил четыре авто на 100 тысяч

1 декабря, 14:37

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

23-летнему парню грозит серьезный штраф и пять лет тюрьмы

В городе Руда Шленска в Силезском воеводстве Польши произошло ЧП с участием гражданина Украины.

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Как сообщает сайт местной полиции, 23-летний украинец после приезда в страну должен был отбывать обязательный карантин, но вместо этого устроил пьяный дебош с собутыльниками.

Будучи изрядно навеселе, парень бегал по улице и серьезно повредил четыре автомобиля, стоявших недалеко от места его жительства. Нанесенные им убытки автовладельцы оценили в почти 13 тысяч злотых (около 100 тысяч гривен).

Правоохранители предъявили украинцу обвинения в повреждении чужого имущества и сообщили в местное санитарно-эпидемиологическое ведомство, что он нарушил условия карантина. За это парню грозит серьезный штраф и до пяти лет лишения свободы.

Напомним, это не первый случай нарушения украинцами карантина в Польше. Так, в августе 23-летний украинец, проживающий в Кракове, решил навестить друзей, пребывающих в гостинице на принудительной изоляции, связанной с пересечением границы. Когда его засекли копы – выпрыгнул из окна и попытался бежать, но был пойман.

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В той же гостинице 28-летний украинец тоже попытался сбежать по веревке, спущенной из окна, заявив, что хочет прогуляться, потому что устал находиться в одном месте.

Сейчас делом обоих украинцев занимаются правоохранители. Об инцидентах также уведомили санэпидемслужбу. Как минимум, мужчинам грозят штрафы, а то и принудительная депортация в Украину.

Также напомним, что сайт "Сегодня" сообщал, что за нарушение карантина украинке в Польше грозит 8 лет тюрьмы.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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Источник: Сегодня

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