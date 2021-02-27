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В Польше пьяный украинец за рулем влетел в витрину магазина (фото)

27 февраля, 10:24

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Как оказалось, у мужчины не было водительского удостоверения

В Польше пьяный украинец за рулем автомобиля Seat Cordoba влетел в магазин. Мужчина приехал за покупками и не справился с управлением авто.

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Об этом сообщает польское издание wlkp112.pl.

Отмечается, что мужчина не смог припарковаться и въехал в стеклянную стену дисконта. На место происшествия свидетели вызвали полицию, которая задержала пьяного водителя.

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Во время проверки оказалось, что украинец не имел водительского удостоверения. Более того, у него не было даже настоящего страхового полиса на авто.

Пока неизвестно, какое наказание получит гражданин Украины. Его дальнейшую судьбу решит суд.

Ранее мы сообщали, что пьяный украинец устроил лобовое ДТП в Польше. Из-за неудачного маневра водителя микроавтобуса пятеро человек попали в больницу.

Также напомним, ранее в польском селе Кобеля грузовик столкнулся с легковым автомобилем.

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ДТП Польша магазины пьяный водитель витрина
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