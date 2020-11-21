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В Польше решили открыть торговые центры и магазины

21 ноября, 15:23

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Спортивные залы, кинотеатры, концертные залы остаются закрытыми до 27 декабря

В Польше с 28 ноября будет возобновлена работа торговых центров и магазинов, однако при соблюдении жесточайших санитарных мер.

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Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Rzecz Pospolita.

По его словам, спортивные залы, кинотеатры, концертные залы остаются закрытыми до 27 декабря. Также не возобновят свою работу до 24 декабря и учебные заведения.

По состоянию на 21 ноября в Польше коронавирусом заболели более 843 тысячи человек. Из них выздоровели 407 тысяч, а умерли более 13 тысяч.

Рекордным для Польши остается показатель 7 ноября, когда суточный прирост больных почти достиг 28 000.

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Для сравнения, в то время как в Польше за последние сутки зафиксировали более 22 тысяч случаев коронавируса и при этом власти объявили об ослаблении карантинных мер, в Украине суточный прирост заражений коронавирусом "пробил" уровень в 14 тысяч. Однако в случае несоблюдении карантина выходного дня украинцам грозит полный локдаун.

Напомним, Украина обновила список стран "красной зоны": в нем оказались 44 государства, среди которых и Польша.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Польша карантин коронавирус
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