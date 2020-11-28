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В Польше снова протестуют против запрета абортов и полицейского насилия (видео)

28 ноября, 21:09

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Варшаве пытаются переименовать центральную улицу

В Польше в Варшаве и других городах страны в субботу, 28 ноября, люди снова вышли на маршы против попытки законодательно ограничить права женщин на аборт, а также против насилия со стороны полиции на предыдущих протестах, где правоохранители применяли слезоточивый газ для разгона протестующих.

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Об этом сообщает Associated Press.

В ходе демонстрации в Варшаве протестующие "переименовали" центральную площадь, где они постоянно собираются в последнее время, в "Кольцевую развязку по правам женщин" – активистка забралась на фургон и повесила новый уличный знак над официальным названием улицы – Кольцо Романа Дмовского. Активисты призвали городские власти одобрить официальное изменение названия.

Протесты против запрета абортов в Польше

Некоторые в Варшаве несли радужные флаги в знак протеста против правительства, которое в ​​течение последних двух лет также выступало с враждебной риторикой в отношении ЛГБТ. Многие несли плакаты с силуэтом суфражистки с красной молнией и словами Strajk Kobiet ("Женская забастовка").

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Отмечается, что сегодняшние акции в Кракове, Гданьске и других городах были приурочены к получению польскими женщинами 102 года назад права голоса и проходили под девизом "Во имя матери, дочери, сестры".

"Наши прабабушки не дали себя запугать! Мы тоже не сдадимся!" - говорится в заявлении организаторов акции в одном из городов.

Протесты против запрета абортов и полицейского насилия в Польше

На субботней акции протеста также призывали прекратить насилие со стороны полиции, которая ранее в ноябре применяла силу и слезоточивый газ против протестующих.

В то же время полиция через мегафоны объявляля о незаконности митинга и пыталась преградить путь протестующим, но многие обходили полицейские кордоны по дворам и переулкам.

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Отметим, протестующим уже удалось добиться того, что правительство до сих пор не выполнило постановления Верховного суда о практически полном запрете абортов. Активисты продолжают требовать полной либерализации закона об абортах и ​​отставки правого правительства страны.

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Польша протесты полиция аборты
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