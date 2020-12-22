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В Польше собирают средства на лечение молодого украинца, выжившего в страшном ДТП

22 декабря, 21:31

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Один день интенсивной терапии стоит 2500 злотых

Андрей Прокопчук

Андрей Прокопчук

23-летний украинец в Польше попал в жуткое ДТП, а теперь для нашего гражданина организован сбор средств, необходимых для его лечения.

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Об этом сообщает издание Yavp.pl.

16 декабря Андрей Прокопчук попал в автомобильную аварию, после которой был введен в медикаментозную кому. После двух сложных операций в Мендзилесской специальной клинике в Варшаве он пришел в себя, однако впереди у него еще одна сложная операция. Матери парня – Елене Мауриной – не хватает денег на лечение и спасение сына.

"Один день интенсивной терапии стоит 2500 злотых (18 500 грн). Кто хочет помочь моему сыну, буду очень благодарна", – обращается за поддержкой Елена.

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Сбор средств происходит на специализированном портале zrzutka.pl, где неравнодушные граждане смогут перевести средства на лечение и реабилитацию молодого украинца еще в течение почти двух месяцев. Всего необходимо собрать до 30 тыс. злотых (около 230 тыс. грн). Однако по состоянию на 22 декабря собрано всего 167 злотых (1280 грн).

Напомним, в начале декабря в Поморском воеводстве на севере Польши произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали два молодых украинца.

Сайт "Сегодня" также сообщал, что два украинца погибли в ДТП в Великопольском воеводстве.

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ДТП лечение операция украинцы за границей сбор средств украинцы в Польше
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