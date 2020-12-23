В Польше суд оправдал украинцев, подозреваемых в вооруженных налетах и пытках жертв

Троим подозреваемым грозило до 12 лет тюрьмы, однако апелляция сочла улики неубедительными

Фото: Dziennik Wschodni

Апелляционный суд Люблина оправдал троих украинцев, которых обвиняли в разбойных нападениях на жителей Холма на востоке Польши в 2018 году.

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Как сообщает Dziennik Wschodni.pl, дело касалось нападений на частные дома в Холме и его окрестностях.

Налетчики ночью врывались в дома и пытали своих жертв, вымогая деньги и другие ценности: угрожали вилами, топили в ванне, приковывали к батарее, били резиновым молотком по ногам, угрожали отрезать пальцы, ломали кости, жгли утюгом и щипцами для завивки, угрожали убить детей.

В преступлениях подозревали десять украинцев, однако к суду привлекли только троих.

В марте-2020 Окружной суд Люблина решил, что сбор доказательств был непрофессиональным, а единственное доказательство в деле – недостаточным. Речь идет о распознавании голоса злоумышленников одной из пострадавших в результате серии нападений. Распознавание выглядело следующим образом: в зале, перегороженном гимнастическим матом, с одной стороны стояли жертвы, а с другой – подозреваемые. Последних просили прочесть фрагменты разговора, похожего на тот, что звучал во время налета.

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Суд тогда постановил, что экспертиза не указала однозначно, что именно задержанные украинцы совершили разбойные нападения, и приказал освободить троих мужчин от временного ареста. Прокуратура обжаловала такой приговор.

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Подозреваемым – Максиму С., Александру С. и Александру Ф. – грозило до 12 лет лишения свободы. Однако в декабре-2020 Апелляционный суд стал на сторону украинцев. Их полностью оправдали из-за недостатка доказательств по делу. Теперь все трое могут требовать компенсацию за два года, которые они провели за решеткой.

Напомним, в начале декабря-2020 в Польше суд оправдал украинца за убийство пьяного иностранца. Дело тянулось еще с марта-2019.

Также напомним, что на юге Польши в результате поножовщины получили тяжелые ранения двое украинских студентов. Как оказалось, резню устроил их соотечественник.

Кроме того, украинцы в Польше гибнут на работе:

Видео: Сегодня

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