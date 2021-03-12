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В Польше тесты на COVID-19 будут продавать в магазинах: результат – за 10 минут

12 марта, 17:56

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

С 15-го марта сеть Biedronka начнет продавать швейцарские тесты

С начала следующей недели по всей Польше в магазинах сети Biedronka появятся экспресс-тесты на коронавирус.

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Об этом сообщает издание Yavp.pl.

Это будут тесты производства швейцарской компании Prima Lab. Их точность составляет 98,3%. Провериться можно будет в домашних условиях, для этого нужна лишь капля крови, а результат будет доступен уже спустя 10 минут.

Тесты Primacovid, которые будет продавать Biedronka – это так называемые серологические тесты. Они могут выявлять, выработались ли у человека антитела IgG и IgM против коронавируса. Тесты будут в продаже до исчерпания запасов. Цена за 1 штю – 49,99 злотых (360 грн). При этом Biedronka ввела лимит на покупки: не более трех тестов на одного клиента.

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Вслед за "Бедронкой" тесты на COVID-19 скоро должны начать продавать еще в одной популярной торговой сети в Польше – Lidl. Там обещают, что тесты появятся через несколько дней или недель. При этом Lidl хочет продавать не только серологические тесты, но и показывающие наличие COVID-19 во время болезни.

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Напомним, в Польше ожидают новую волну коронавируса, поэтому закрывают лыжные курорты.

Также сообщалось, что украинцев в Польше будут вакцинировать от коронавируса. Для этого нужно легально проживать на территории республики и иметь карту временного или постоянного проживания.

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Польша тест магазины супермаркеты коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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