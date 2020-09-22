В Польше украинцу дали шесть лет тюрьмы за смертельное ДТП

Молодой парень сел пьяным за руль, чтобы купить еще алкоголя

Суд в Польше приговорил 22-летнего гражданина Украины к шести годам заключения и пожизненному запрету на управление транспортными средствами из-за смертельного ДТП, в результате которого погибли два человека.

Об этом во вторник, 22 сентября, рассказал председатель районного суда в городе Кемпно Александер Дзивинский, сообщает Польское радио.

Кроме того, осужденный должен выплатить по 10 тысяч злотых (около 74 тысяч гривен) пострадавшим семьям.

Напомним, авария произошла 3 ноября 2019 года на автодороге в Кемпинском уезде в Великопольском воеводстве. Там легковушка Volskwagen Passat съехала с дороги и влетела в дерево. На месте погибли два поляка 31 и 39 лет.

За рулем был 21-летний украинец, которого в очень тяжелом состоянии перевезли вертолетом в больницу в городе Кемпно. Обследование показало у него в крови 2,7 промилле алкоголя.

По данным следствия, перед аварией он неоднократно садился за руль и по той же дороге ездил на автозаправку по соседству ​​за алкоголем.

Сайт "Сегодня" также сообщал, что двое украинцев погибли в ДТП в Польше. Оба трагических случая произошли в Великопольском воеводстве.

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