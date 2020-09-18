В Польше украинец разбил в хлам авто еще на тест-драйве

В Польше, где недавно был задержан украинец, разыскиваемый Интерполом, по вине гражданина Украины произошла авария, в которой пострадал и местный житель.

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33-летний украинец собрался купить в Польше машину. Перед этим пожелал испытать ее в действии.

За руль сел вместе с владельцем автомобиля. Но на одном из виражей не вписался в поворот, вылетел в кювет и врезался в бетонную трубу. Больше всего пострадал владелец авто, его в больницу транспортировали вертолетом. Украинца забрала карета скорой помощи. Мужчина был нетрезв, экспертиза показала в крови 1,5 промилле алкоголя, это почти в восемь раз выше нормы.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что двое украинцев проведут за решеткой в Польше по 25 лет за убийство 26-летней женщины. Мужчины попались на пункте пропуска на украинской границе, третий соучасник был объявлен в розыск.

Также мы сообщали о том, что в Польше задержали украинцев за контрабанду янтаря. В Варшаве местные силовики провели спецоперацию, и в их руках оказались шесть человек, среди которых двое граждан Украины. При этом украинцы называли себя сотрудниками спецслужб.

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