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В Польше украинский автобус попал в ДТП: есть погибший и пострадавшие (фото)

22 марта, 08:41

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Из-за погоды на дорогах воеводства были сложные условия

В Польше на территории Подкарпатского воеводства украинский автобус попал в ДТП, в результате чего один человек погиб, еще четверо пострадали.

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Как сообщает RMF24, авария произошла на трассе А4 возле села Кашице ночью 22 марта. В автобусе было всего 10 человек.

По предварительной информации, автобус врезался в заграждение и вылетел в кювет. Отмечается, что ночью на дорогах воеводства были сложные условия из-за погоды.

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Как сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в Twitter, в автобусе находились 10 украинцев.

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По его данным, в аварии один человек погиб, еще пятерых госпитализировали.

Дипломат отметил, что консульство Украины в Люблине уже работает с правоохранительными органами Польши для выяснения обстоятельств аварии и предоставляет пострадавшим помощь.

Ранее мы сообщали, что в Польше в ДТП попали два автобуса с военными.

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Напомним, в ночь на 6 марта в Польше произошло ужасное ДТП с участием украинцев. Автобус, следовавший из польской Познани в Херсон, по неизвестным причинам врезался в энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву. Все пассажиры автобуса – граждане Украины. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых погибших, и 39 человек получили повреждения. Читайте все подробности ДТП в Польше.

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ДТП Польша украинцы жертва пострадавшие автобусы
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