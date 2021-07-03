В Польше в ДТП пострадали четверо украинцев: ребенок в тяжелом состоянии

У несовершеннолетнего очень тяжелые травмы головы и селезенки – врачи борются за его жизнь

На снимке место аварии. Фото: Nasze Miasto

В Польше произошло ДТП возле Тарнува. В аварии пострадали четверо украинцев, они госпитализированы.

Реклама

Об этом сообщает спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в Twitter.

"Возле Тарнува в Польше произошло ДТП. Пострадали четверо украинцев, в т.ч. несовершеннолетний. Они госпитализированы, оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры без травм", – сообщил Николенко.

Состояние ребенка врачи оценивают, как "крайне тяжелое".

"Ребенок в крайне тяжелом состоянии, травмированы голова и селезенка, предоставляются все необходимые медицинские обследования и действия, ожидается консилиум, очевидно, после этого будет более полная информация. Родители также в тяжелом состоянии, но в другой клинике", – сообщил в прямом эфире телеканала "Украина 24" генконсул Украины в Кракове Вячеслав Войнаровский.

Реклама

Ранее мы писали, что в Турции автобус с украинцами попал в ДТП. Водитель уснул за рулем и автобус выехал на встречную полосу.

Напомним, в ночь на 6 марта в Польше произошло ужасное ДТП с участием украинцев. Автобус, следовавший из польской Познани в Херсон, врезался в энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву. Все пассажиры автобуса – граждане Украины.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности