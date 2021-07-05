В Польше в споре о Крыме зарезали украинца (фото)

Подозреваемый в убийстве недавно приехал в страну на заработки, своей вины он не признает

Место гибели украинца в Белостоке / коллаж "Сегодня"

В Польше в городе Белосток обнаружили тело украинца с многочисленными ножевыми ранениями, в его убийстве подозревают знакомого из Украины, с которым он накануне якобы спорил о принадлежности Крыма.

Об этом сообщило польское издание Kurier Poranny.

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Тело жертвы было найдено в ночь на субботу, 3 июля, в котедже, который он снимал с еще несколькими мужчинами, в том числе из Беларуси, которые работали в строительной компании в Польше

"Поздно вечером, около 23:00, в службы поступило сообщение о найденном в здании трупе мужчины. Погибший оказался 48-летним украинцем. По предварительным данным, смерть наступила в результате ножевых ранений. В доме было двое белорусов", – отмечает издание.

На месте гибели украинца в Белостоке / Kurier Poranny

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Подозреваемый в убийстве на момент обнаружения тела сбежал, но его вскоре нашли в кустах возле дома, он был пьян.

41-летний мужчина не признает себя виновным и отказался давать объяснения в прокуратуре. Он заявил, что не помнит, что произошло, потому что находился в состоянии алкогольного опьянения. В то же время на его одежде обнаружены пятна крови.

Дом, в котором погиб украинец в Белостоке / Kurier Poranny

По неподтвержденной информации, перед ссорой он спорил с соотечественником о принадлежности Крыма.

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Задержанному уже предъявлено обвинение, ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 25 лет или даже пожизненное заключение.

Напомним, на днях в Польше во время работы на железнодорожном мосту погиб 39-летний украинец – его придавило гидравлическим домкратом.

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