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В Польше вступил в силу запрет на аборты: протестующие заблокировали центр Варшавы

27 января, 22:51

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

По всей стране проходят стихийные митинги

В Польше в среду, 27 января, было опубликовано и соответственно вступило в силу решение Конституционного суда об усилении запрета абортов, согласно которому аборты теперь разрешены только в случае изнасилования или угрозы жизни женщины. В связи с этим в стране снова разгораются протесты.

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Об этом сообщает телеканал TVN 24.

Протест против запрета абортов в Варшаве

Протест против запрета абортов в Варшаве / Фото: Reuters

Еще до опубликования решения в среду общественные организации анонсировали протесты и к вечеру люди вышли на улицы польских городов на стихийные митинги.

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По сообщениям местных СМИ несколько сотен протестующих собрались у здания Конституционного суда в центре Варшавы, заблокировав прилегающие улицы.

Протест против запрета абортов в Варшаве

Протест против запрета абортов в Варшаве / Фото: Reuters

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Полиция пытается уговорить собравшихся разойтись через громкоговорители, в частности напоминая о запрете массовых собраний в стране из-за карантина в связи с коронавирусом.

Протест против запрета абортов в Варшаве
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Протест против запрета абортов в Варшаве / Фото: Reuters

Напомним, 22 октября 2020 года Конституционный суд Польши запретил аборты, даже если плод неизлечимо болен и уже на следующий день в стране вспыхнули протесты.

В начале ноября правительство Польши приостановило введение запрета на аборты из-за массовых протестов по всей стране, а президент президент Анджей Дуда предложил принять новый закон и позволить аборты в случае, если плод имеет дефекты, угрожающие жизни ребенка.

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Польша протесты женщина аборты
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