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В Польше выдвинули новые обвинения против экс-главы Укравтодора

7 июля 2021 22:41

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Славомир Новак по-прежнему отрицает все обвинения и отказывается давать показания

Славомир Новак / коллаж "Сегодня"

Славомир Новак / коллаж "Сегодня"

Окружная прокуратура Варшавы выдвинула дополнительные обвинения бывшему руководителю "Укравтодора" Славомиру Новаку – ему инкриминируют получение взяток при реализации заказов на строительство дорог в Украине на сумму 315 тыс. евро.

Об этом сообщило польское информагентство РАР.

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"Сегодня прокурор огласил Славомиру Новаку измененное коррупционное обвинение, которое включает получение дополнительной материальной выгоды на сумму 315 тыс. евро для поддержки компании при получении и выполнении публичных заказов, касающихся строительства и ремонта дорог в Украине", – рассказала спикер варшавской прокуратуры Александра Скшиняц.

По ее словам, новые обвинения также касаются периода, когда Новак исполнял обязанности главы "Укравтодора".

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В то же время, как отмечает агентство, Новак по-прежнему отрицает все обвинения и отказывается от показаний.

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Отметим, Славомир Новак был задержан в апреле 2020 года. Как считает следствие, будучи главой "Укравтодора" он получал материальную выгоду в обмен на заключение с фирмами-подрядчиками контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине и участвовал в отмывании полученных денег. Предполагается, что таким способом он получил более 9,2 млн грн. В апреле его выпустили под залог.

Напомним, 7 июля в Польше в рамках расследования в отношении экс-руководителя "Укравтодора" Славомира Новака задержали еще одну фигурантку – ею оказалась гражданка Украины.

О чем еще говорят в Украине и мире 7 июля, смотрите в новостях "Сегодня":

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