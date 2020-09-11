В Польше загадочно погиб украинец: задержаны два земляка

Не прошло и месяца, как в Польше погиб украинец с 13-летней дочерью, и вот новая трагедия – в Поморском воеводстве обнаружили тело нашего соотечественника, сообщает местное издание rmf24.pl.

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Непоправимое произошло в местности Кавлы Дольние близ города Картузы.

Из неофициальных источников известно, что тело мужчины лежало возле дома, который арендовали трое граждан Украины, и было прикрыто ветками. 9 сентября его нашел владелец дома, утверждающий, что не видел умершего еще с субботы, 5 сентября. Двух других украинцев, также проживавших там, он не видел с вечера понедельника.

Полиция не исключает, что могло произойти убийство. В связи с этим делом в Гданьске задержали двоих других украинцев – мужчин в возрасте 39 и 40 лет. О дальнейшем ходе дела станет известно после получения результатов вскрытия тела умершего гражданина Украины. Эксперт, работавший на месте возможного преступления, не смог установить причины смерти мужчины, пишет издание.

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В то же время полиция Поморского воеводства сообщает, что работа следователей дала возможность обвинить 39-летнего мужчину в убийстве, за которое ему грозит пожизненное заключение. Его судьбу решит суд.

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Также ранее мы сообщали о трагической гибели двух украинцев в Лодзинском воеводстве – их тела нашли в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.

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