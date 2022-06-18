В Польше заявили, что могут закрыть небо над частью Украины

НАТО должно защищать предоставленную Украине военную технику и на территории самой Украины, если это недалеко от границ НАТО, считает польский генерал

Станислав Козей. Фото: коллаж "Сегодня"

Варшава может закрыть небо над западной Украиной, если Россия продолжит атаковать ракетами большой дальности приграничные с Польшей районы Украины.

Об этом заявил бригадный генерал, экс-руководитель Бюро нацбезопасности Польши Станислав Козей в интервью Onet.

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По его словам, РФ пытается уничтожить предоставленную Украине технику ракетами большой дальности. И это неприемлемо.

"Российские ракеты большой дальности, запускаемые из Черного моря или с помощью стратегической авиации, которые летят в сторону границ НАТО, должны сбиваться на соответствующем расстоянии от этой границы", – сказал генерал Козей.

Посол рассказал, как Польша воспринимает ядерные угрозы РФ

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцький заявил, что Польша серьезно воспринимает все угрозы со стороны России. Особенно заявления российских чиновников о возможности ядерного удара.

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"У нас нет никаких иллюзий. Цель агрессии, которая началась в конце февраля – не захватить отдельные города Украины, а заставить всех в Европе вернуться на 30-40 лет назад", – сказал дипломат.

Он заявил, что Россия для достижения своих целей использует все имеющиеся инструменты и сферы, в частности военные, экономические и дипломатические. Однако Польша осознает, что РФ смогла бы быстрее добраться и до ее границ, если бы Украина не удержала оборону.

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