В Польше зажгли свечу в окне президентского дворца в память о жертвах Голодомора (фото)

В ходе последнего визита в Киев Дуда посетил мемориал жертв Голодомора

В Польше в субботу, 28 ноября, в окне президентского дворца зажгли свечу в память о жертвах Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

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Об этом сообщается на сайте президента Анджея Дуды.

Свеча в дворце президента Польши

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"Символический свет символизирует страдания и трагедию миллионов людей, которые были обречены на голодную смерть тоталитарной коммунистической системой Советского Союза. Поляки также были в числе жертв этого геноцида", – говорится в сообщении.

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Кроме того, пресс-служба польского президента отметила, что во время своего последнего визита в Украину Анджей Дуда также почтил память жертв Голодомора, посетив мемориал в Киеве.

Напомним, ежегодно, в четвертую субботу ноября, Украина и мир вспоминают жертв Голодомора 1932-1933 годов. В этот день принято зажигать на подоконниках свечу в память об убитых голодом и чтить память погибших людей минутой молчания.

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