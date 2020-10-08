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В Польшу пришла вторая волна коронавируса. Власти вводят масочный режим

8 октября, 16:40

Денис Беспалов Денис Беспалов

Польские власти хотят действовать на опережение

В Польшу пришла вторая волна коронавируса, чтобы остановить распространение инфекции власти усиливают карантинные ограниченияи вводят в стране масочный режим.

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Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

По его словам, сегодня, 8 октября, был рекордный прирост заражений – 4 280 случаев, что на 40% больше предыдущего дня.

Каждые три дня число заражений будет удваиваться, поэтому власти хотят приостановить распространение инфекции, добавил он.

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Премьер отметил, что сейчас для пациентов с коронавирусом есть 60% свободных мест в больницах, "но мы хотим действовать на опережение, увеличивая число коек, нужно предусматривать негативный сценарий".

За отсутствие маски в общественных местах полиция может наказать штрафом в размере до 500 злотых (130 долларов).

Ранее сообщалось, что в Польше создали лекарство от коронавируса.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в Польше подтверждено 111 599 случаев заражения коронавирусом, умерли 2 867 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Польша карантин коронавирус
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