В Португалии впервые за 9 месяцев никто не умер от коронавируса

Карантин в стране длится с января – за это время количество заболевших в сутки сократилось в десять раз, а также удалось отменить некоторые ограничения

Португалия достаточно успешно борется с коронавирусом – впервые почти за девять месяцев в стране за сутки не умер ни один заразившийся коронавирусом.

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Об этом сообщили в местном Министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, по состоянию на 26 апреля с начала пандемии в стране зарегистрировали 834 638 случаев COVID-19 – это 196 больше, чем днем ​​ранее. Это колоссальный спад в сравнении с январскими показателями, когда в стране ежедневно фиксировали по 15 тысяч заболевших.

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Однако количество смертей осталось на неизменном уровне – 16 965 человек. В последний раз об отсутствии смертей от коронавируса в Португалия сообщали 3 августа.

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При этом за прошедшие сутки 326 человек выздоровели от COVID-19.

В здравоохранительном ведомстве подчеркнули, что страна остается в зеленой карантинной COVID-зоне (коэффициент передачи инфекции ниже 1, а на 100 тысяч жителей приходит 70,4 случая заболевания).

По состоянию на сегодняшний день от коронавируса в Португалии вакцинировали 2,9 млн человек, из них одной дозой – 2,1 млн, двумя дозами – 788 тыс. Однако в категории людей от 80 лет и старше хотя бы одну дозу препарата получили уже 90% человек.

Напомним, что в этом месяце в Португалии ослабили карантинные ограничения на фоне успешного сдерживания вируса.

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