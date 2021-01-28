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В Португалии запретили выезжать из страны

28 января, 23:48

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В стране зафиксировали одну из худших вспышек COVID-19 в мире

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации Португалия вводит ограничения для граждан, желающих поехать за границу.

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Об этом сообщает The Guardian.

Власти заявили о введении ограничений на вылеты воздушным и наземным транспортом в течение 15 дней.

Сейчас в Португалии зафиксировали одну из худших вспышек в мире.

Согласно последним данным, в Португалии зафиксировали более 690 тысяч случаев коронавируса, за последние сутки стало известно о 15 тысячах новых случаев заражения.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за все время с начала пандемии умерли более 11 тысяч человек, а выздоровели – 485 тысяч.

К слову, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 100 млн человек. От осложнений, вызванных COVID-19, умерло уже более двух миллионов человек.

Также сообщалось, что Италия планирует выпустить собственную вакцину от коронавируса, разработанную компанией ReiThera, в сентябре 2021 года.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Португалия коронавирус пандемия
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