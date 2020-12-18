Українська
$ 27,82
34,08
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

В посольстве России в Болгарии раскрыли пятого шпиона за год

18 декабря, 17:36

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Кроме как провалом российских спецслужб, это не назвать

Болгария, откуда только в сентябре выслали двух российских дипломатов, объявила персоной нон грата и собирается депортировать из страны сотрудника российского посольства, обвинив его в шпионаже в пользу РФ.

Реклама

Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры Болгарии.

Имя шпиона не разглашается, однако известно, что это военный атташе при дипмиссии РФ в Софии. Он в течение трех последних лет собирал информацию, которая представляла для Болгарии государственную и служебную тайну.

"Гражданин Российской Федерации последовательно осуществлял разведывательную деятельность, в ходе которой собиралась военная информация, в том числе о численности дислоцированных на территории Болгарии во время учений военнослужащих США", – отметили в прокуратуре.

Россиянину дали 72 часа, чтобы покинуть страну. Поскольку он пользуется дипломатическим иммунитетом, выдворить его силой нельзя.

В тренде
Британским властям пришлось извиняться за ролик про Санта-Клауса в реанимации
Реклама

В посольстве РФ обвинения отрицают и называют обвинения в адрес своего сотрудника безосновательными. В дипмиссии пригрозили Софии ответными действиями Кремля.

Стоит отметить, что это это уже третий такой инцидент за прошедший год. Помимо сентябрьского скандала, в январе двух российских дипломатов объявили персонами нон-грата за сбор секретной информации об энергетике и механизмах избирательного процесса в стране.

А в октябре прошлого года в российском посольстве обнаружили другого шпиона, который передавал в Москву секретную информацию.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Болгария шпионаж шпион персона нон грата посольство России
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Цены на газ в Европе взлетели до рекорда за 20 месяцев
Цены на газ в Европе взлетели до рекорда за 20 месяцевЭкономика
Лучшая пенсионная система мира: готовы ли украинцы столько работать и платить такие взносы?
Лучшая пенсионная система мира: готовы ли украинцы столько работать и платить такие взносы?Экономика
Почти 1000 евро за работу упаковщиком: кому в Европе платят минималку и какая она
Почти 1000 евро за работу упаковщиком: кому в Европе платят минималку и какая онаБизнес
Сменила трубоукладчик на баржу: Россия надеется достроить
Сменила трубоукладчик на баржу: Россия надеется достроить "Северный поток – 2"Экономика
Британские ученые назвали новый симптом коронавируса
Британские ученые назвали новый симптом коронавирусаЕвросоюз
Торгуют откровенными снимками. Безработные стюардессы массово ушли в интим (фото)
Торгуют откровенными снимками. Безработные стюардессы массово ушли в интим (фото)Fun

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять