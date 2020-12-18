В посольстве России в Болгарии раскрыли пятого шпиона за год

Кроме как провалом российских спецслужб, это не назвать

Болгария, откуда только в сентябре выслали двух российских дипломатов, объявила персоной нон грата и собирается депортировать из страны сотрудника российского посольства, обвинив его в шпионаже в пользу РФ.

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Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры Болгарии.

Имя шпиона не разглашается, однако известно, что это военный атташе при дипмиссии РФ в Софии. Он в течение трех последних лет собирал информацию, которая представляла для Болгарии государственную и служебную тайну.

"Гражданин Российской Федерации последовательно осуществлял разведывательную деятельность, в ходе которой собиралась военная информация, в том числе о численности дислоцированных на территории Болгарии во время учений военнослужащих США", – отметили в прокуратуре.

Россиянину дали 72 часа, чтобы покинуть страну. Поскольку он пользуется дипломатическим иммунитетом, выдворить его силой нельзя.

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В посольстве РФ обвинения отрицают и называют обвинения в адрес своего сотрудника безосновательными. В дипмиссии пригрозили Софии ответными действиями Кремля.

Стоит отметить, что это это уже третий такой инцидент за прошедший год. Помимо сентябрьского скандала, в январе двух российских дипломатов объявили персонами нон-грата за сбор секретной информации об энергетике и механизмах избирательного процесса в стране.

А в октябре прошлого года в российском посольстве обнаружили другого шпиона, который передавал в Москву секретную информацию.

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