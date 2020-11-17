В провале запуска ракеты Vega обвинили Украину. Есть ли основания?

Сегодня, 17 ноября, провалился запуск ракеты Vega частной французской компании Arianespace. Россия начала обвинять в провале украинский двигатель, используемый в ракете. Разбирались, есть ли основания для таких обвинений.

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Что произошло

В 03:52 ночи по киевскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала ракета Vega. Через восемь минут после старта и сразу после зажигания двигателя четвертой ступени Vega отклонилась от траектории и потеряла скорость. Ракета должна была доставить на орбиту спутник наблюдения за Землей для Испании под названием SEOSAT-Ingenio и спутник TARANIS для французского космического агентства CNES – они были потеряны.

При чем здесь Украина

Четвертая ступень ракеты была оснащена двигателем украинского производства РД-843. Это украинский жидкостный ракетный двигатель (ЖРД), разработанный КБ "Южное" для компании Fiat Avio, производится на заводе "Южмаш".

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Российские СМИ сразу стали распространять информацию, что проблема именно в украинской разработке.

"Авария ракеты Vega могла произойти из-за отказа украинского двигателя, заявил источник", – в частности, такую информацию озвучили РИА Новости.

Что говорят на "Южмаше"

Предприятие коротко прокомментировало сайту "Сегодня", что никаких доказательств проблем именно в украинском двигателе нет. Подробнее "Южмаш" обещает прокомментировать после изучения подробностей инцидента.

"Сегодня мы готовим и опубликуем на нашем официальном сайте пресс-релиз. Могу сказать, что нет никаких доказательств того, что авария произошла из-за отказа украинского двигателя, расследование не проведено", – сообщила нам представитель "Южмаша" Светлана Бублик.

Запуск ракеты Vega

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Напомним, cегодня утром космический корабль Crew Dragon "Resilience" производства компании Илона Маска SpaceX осуществил успешную автоматическую стыковку c Международной космической станцией.

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