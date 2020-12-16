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В работе Telegram произошел масштабный сбой: многие страны отрезаны от мессенджера

16 декабря, 15:42

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Проблемы со связью наблюдаются в Северной Америке, Европе и Азии

В среду, 16 декабря, в работе популярного мессенджера Telegram произошел масштабный сбой.

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Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

О проблемах со связью сообщали пользователи в Украине, Австрии, Германии, Италии, Иране, Египте, Узбекистане, США, России и других странах.

Также жаловались на невозможность воспользоваться мессенджером жители Франции, стран Балтии и Польши, Ирака, Саудовской Аравии и Алжира.

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Через 30 минут перебоев со связью работа Telegram была восстановлена.

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Напомним, несколько дней назад пользователи жаловались на проблемы с сервисами Google – не работали Youtube, Gmail и Google Disk. Жалобы поступали из Украины, Великобритании, Франции, Германии, России Польши, Австрии, Беларуси, США, Индии, Японии и других стран.

После этого "посыпались" Google Drive, Pokémon Go, Google Classroom, YouTube TV, Nest, Google Home, Google Play, YouТube Music, Discord.

В YouTube отреагировали на произошедшее – однако в компании утверждали, что не могли сразу назвать причину сбоя.

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А тем временем, когда интернет станет доступным всем и каждому благодаря компании Илона Маска Starlink, смотрите в видеосюжете:

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связь сбой мессенджер Telegram

Источник: Сегодня

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