В работе Telegram произошел масштабный сбой: многие страны отрезаны от мессенджера

В среду, 16 декабря, в работе популярного мессенджера Telegram произошел масштабный сбой.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
О проблемах со связью сообщали пользователи в Украине, Австрии, Германии, Италии, Иране, Египте, Узбекистане, США, России и других странах.
Также жаловались на невозможность воспользоваться мессенджером жители Франции, стран Балтии и Польши, Ирака, Саудовской Аравии и Алжира.
Через 30 минут перебоев со связью работа Telegram была восстановлена.
Напомним, несколько дней назад пользователи жаловались на проблемы с сервисами Google – не работали Youtube, Gmail и Google Disk. Жалобы поступали из Украины, Великобритании, Франции, Германии, России Польши, Австрии, Беларуси, США, Индии, Японии и других стран.
После этого "посыпались" Google Drive, Pokémon Go, Google Classroom, YouTube TV, Nest, Google Home, Google Play, YouТube Music, Discord.
В YouTube отреагировали на произошедшее – однако в компании утверждали, что не могли сразу назвать причину сбоя.
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