В ресторан только со справкой: Франция ужесточила "ковидные" запреты

Парламент Франции принял закон, запрещающий посещение ресторанов без справки об отрицательном тесте на коронавирус

В музеи Парижа с отрицательным тестом пускают с 21 июля / Фото Reuters, Saran Meyssonnier / Коллаж "Сегодня"

С августа посещение ресторанов и посадка на поезда дальнего следования во Франции будут разрешены только при наличии справки об отрицательном тесте на коронавирус. Таков результат голосования Сената Франции в воскресенье, в результате которого ужесточены меры борьбы с коронавирусом.

Реклама

Об этом сообщает агентство Reuters.

Сенат утвердил предложенный правительством законопроект, который предусматривает ужесточение мер борьбы с пандемией коронавируса. Документ содержит такие нормы:

посещение ресторанов и посадка на поезда дальнего следования при отрицательном тесте на COVID-19;

обязательная вакцинация всех сотрудников сферы здравоохранения;

обязательная вакцинация сотрудников спасательных служб и пожарных.

Послабление – посещение без "санитарных пропусков" – сделано для посетителей террас ресторанов и несовершеннолетних.

Реклама

Неделей ранее в кинотеатры, театры и музеи Франции начали пускать лишь привитых, переболевших на COVID-19 либо предъявивших негативный тест на коронавирус. От обязательного тестирования освобождены только несовершеннолетние.

Читайте также: Как получить международный COVID-паспорт у семейного врача. Инструкция Минздрава

Ужесточенные правила будут действовать во Франции в период режима чрезвычайного положения. Этот режим уже продлен в стране до конца октября и дальше оптимизма пока нет. 24 июля власти заявили о 22 767 новых случаев коронавирусного заражения. К этому моменту во Франции общее число заболевший с начала пандемии составляет почти 6 млн человек. Из них 112 тысяч умерли.

Читайте также: В мире зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19

Реклама

На прошлой неделе Франция пополнила перечень европейских стран, которые открыли границы для украинцев. Для путешествия во Францию нужно свидетельство о вакцинацию.

Напомним, что власти Италии еще в апреле приняли закон, который обязал всех медиков и сотрудников системы здравоохранения, которые работают в аптеках и медкабинетах, делать прививки от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта