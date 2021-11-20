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В Роттердаме полиция открыла огонь, чтобы остановить погромы участников COVID-протеста (видео)

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
20 ноября, 13:08
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Мэр города назвал произошедшее – "оргией насилия"
Погромы привели к жесткому ответу со стороны полиции / Коллаж "Сегодня"
Погромы привели к жесткому ответу со стороны полиции / Коллаж "Сегодня"

В столкновения с полицией переросли протесты в нидерландском городе Роттердам в пятницу вечером, когда тысячи людей вышли против новых ограничений в связи с возрастающим числом заболевших коронавирусом. В результате столкновений пострадали семь человек, более 20 были арестованы.

Об этом сообщает издание The Gurdian.

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Столкновения

По данным европейских СМИ, несколько сотен наиболее агрессивных протестующих жгли полицейские машины, велосипеды, пускали фейерверки и забрасывали полицию камнями. В ответ стражи правопорядка применили водометы. Пришлось даже сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух, а также открыть огонь по протестующим.

В результате столкновений пострадали семь человек, в том числе есть огнестрельные ранения. Более 20 дебоширов были арестованы. Власти ожидают еще аресты, поскольку центр города, где произошли беспорядки, имеет расширенную сеть видеонаблюдения.

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Реакция

Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб возмутился устроенными беспорядками в городе, который уже приготовился к встрече Рождества. "Оргия насилия – я не могу придумать, как иначе описать это событие. Полиция была вынуждена достать оружие и даже произвести выстрелы прямой наводкой", – сказал он на пресс-конференции 20 ноября.

На прошлой неделе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о введении в стране на три недели частичного локдауна. В частности, власти решили ввести COVID-пропуска для входа в общественные помещения.

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Ситуация в ЕС

  • Свои протесты ожидает и Австрия – первая страна в Европейском Союзе, в которой вакцинация от коронавируса стала обязательной для всех граждан. Также в стране вводится полный национальный локдаун.
  • Ранее научное онлайн-издание OurWorldInData сообщило, что средний показатель заболеваемости в ЕС увеличился в четыре раза за последние недели: с чуть более 110 новых случаев на миллион человек в день 1 октября до 446 – 18 ноября.
  • Министр здравоохранения ФРГ Йенс Спан заявил, что ситуация с коронавирусом в Германии сейчас настолько серьезна, что нельзя исключать изоляцию даже вакцинированных людей.

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