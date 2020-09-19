В Румынии нашли книжный клад на три миллиона долларов

В одном из сел на северо-западе Румынии, в тайнике обнаружили тайник с 200 уникальными книгами. Их стоимость достигает 3,2 миллиона долларов.

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Операцию по розыску книг, которые были украдены в Лондоне несколько лет назад, вели спецслужбы Италии и Великобритании, сообщает digi24.ro.

Оказалось, что в тайнике спрятали редкие версии изданий рисунков Данте, эскизы испанского художника Франсиско де Гойи, а также рукописи Галилея и Исаака Ньютона, относящиеся к XVI и XVII векам.

Также сообщается, что рукописи украли со склада перед транспортировкой на книжный аукцион в Лас-Вегасе – их похитили за час до погрузки: воры проникли в здание недалеко от аэропорта Хитроу, и спустились по веревке, уклоняясь от датчиков движения. Подозреваемыми оказались члены румынской преступной группировки.

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Следователи заявляли, что банда привозила своих членов в Великобританию для совершения конкретных преступлений, а затем вывозила их из страны, пока другие члены группировки вывозили украденное.

Ранее мы сообщали, что на Мамай-горе в Запорожье археологи обнаружили фрагменты старинной амфоры.

Также напомним, во время реконструкции сквера Пионерского в Запорожье исследователи обнаружили следы старого города: кирпичные и гранитные ступени к лавке Нижнего Гостиного ряда Торговых рядов.

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