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В самолете Ryanair пьяный пассажир подрался с экипажем из-за просьбы надеть маску

3 февраля, 21:23

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Капитан воздушного судна запросил экстренную посадку

На борту самолета крупнейшего европейского лоукостера Ryanair, выполнявшего рейс по маршруту Тенерифе – Манчестер, пассажир ударил стюардессу после того, как она попросила его надеть маску на лицо.

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Об этом со ссылкой на Secret Flying сообщает издание Lowcost.ua.

24-летний Дэниел Хендри сначала отказывался надевать защитную маску в салоне самолета, а когда бортпроводники напомнили ему о правилах карантина – напал на них.

Так как пассажира невозможно было унять, капитан даже запросил экстренную посадку в ближайших аэропортах, но получил отказ из-за карантина. Поэтому капитан решил разогнать самолет и прибыть в Манчестер на 25 минут раньше.

Там Хендри уже ждала полиция и надела на дебошира пластиковые наручники. Остальные пассажиры встретили это аплодисментами и радостными возгласами. Сам же бузотер при этом даже попытался что-то петь. Мужчина свою вину признал, а в следующем месяце ему вынесут приговор.

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Видео: Twitter/MennoSwart

Напомним, в августе-2020 на борту самолета авиакомпании KLM, следовавшего из Нидерландов в Испанию, произошла драка. Два пассажира лайнера отказались надевать медицинские маски, это и стало причиной конфликта.

Также сообщалось, что в мае-2019 пьяный россиянин устроил драку на борту самолета и сломал ногу бортпроводнику.

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Источник: Сегодня

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