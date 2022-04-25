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СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

В шестой пакет санкций ЕС против РФ может войти частичное эмбарго на импорт нефти – СМИ

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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25 апреля, 04:54
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Предполагается, что ограничения будут составлены таким образом, чтобы минимизировать ущерб для стран-членов ЕС
На российские нефтепродукты могут ввести эмбарго. Фото: коллаж: "Сегодня"
На российские нефтепродукты могут ввести эмбарго. Фото: коллаж: "Сегодня"

Заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС работает над шестым пакетом санкций, и один из вопросов, который активно рассматривается – это та или иная форма нефтяного эмбарго.

Об этом сообщает The Times.

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"Когда мы вводим санкции, мы должны это делать таким образом, чтобы максимально усилить давление на Россию, минимизируя при этом сопутствующий ущерб для себя", — сказал Домбровскис.

Он также отметил, что детали санкций еще не согласованы, но могут включать постепенный отказ от российской нефти или введение тарифов на экспорт, превышающий определенный ценовой предел.

Санкции против РФ

  • Министерство торговли США опубликовало список предметов роскоши, запрещенных к ввозу в Россию с 16 марта. Среди запрещенных товаров оказались алкогольные напитки, женские сумочки, табачные изделия, ювелирка, косметика и парфюмерия, меховые изделия, одежда стоимостью от 1000 долларов, автомобили, мотоциклы, рояли, наручные часы, предметы искусства и коллекционные предметы.
  • Западные ограничения влияют не только на экономику России и компании, работающие внутри страны, но и на их дочерние предприятия. Так, недавно обанкротился Амстердамский торговый банк, владельцем которого является российский Альфа-Банк.
  • В то же время Евросоюз в ближайшее время планирует отказаться от энергоресурсов из РФ.

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Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
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