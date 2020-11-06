В Швеции школьники смогут изучать украинский язык, но с одним условием

Украинский язык в школах Швеции сможет появиться с одним условием

В городе Гетеборг в Швеции школьники смогут изучать украинский язык как школьный предмет.

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Об этом в Facebook сообщило посольство Украины в Швеции.

Сейчас в школах принимаются заявки. Всем заинтересованным необходимо обратиться в школу, где учится ребенок, и написать заявление.

Однако для того, чтобы в городе появился украинский язык в школах, нужно минимум 5 заявлений от родителей на коммуну.

Ранее мы сообщали, что Конституционный суд Украины признает языковой закон конституционным, однако таким решением КСУ будет спасать себя, а не язык.

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Напомним, Большая палата Конституционного суда приняла к рассмотрению вопрос, способный вызвать недовольство и раскол в обществе. Это вопрос о соответствии Конституции "языкового закона" – закона "Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного".

Также напомним, ранее Арсений Яценюк заявил: Если мы не защитим язык – можем скоро не узнать культурный облик страны.

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