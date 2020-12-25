В Швейцарии нашли новый вид коронавируса из Британии

В Швейцарии у двоих людей из Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Это первые случаи заражения мутировавшим вирусом в стране.
Об этом сообщает Blick.
Новый штамм обнаружили в образцах двух человек, которые проживают в Великобритании, но были в Швейцарии. Людей, которые контактировали с заразившимися, отправили на самоизоляцию.
По состоянию на ночь 25 декабря в Швейцарии зафиксировали более 420 тысяч случаев коронавирусной инфекции. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли более 6,5 тысяч человек. Вылечились 318 тысяч человек.
Также мы писали, что новый штамм коронавируса из Великобритании уже в Украине.
Однако в Центре общественного здоровья Минздрава утверждают, что в нашей стране пока нет зарегистрированных случаев заражения новым мутировавшим штаммом коронавируса, который вызывает COVID-19 и распространяется в Великобритании.
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