Українська
$ 28,46
34,62
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

В Швейцарии нашли новый вид коронавируса из Британии

25 декабря, 01:44

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Новый штамм коронавируса нашли в образцах двух человек

В Швейцарии у двоих людей из Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Это первые случаи заражения мутировавшим вирусом в стране.

Реклама

Об этом сообщает Blick.

Новый штамм обнаружили в образцах двух человек, которые проживают в Великобритании, но были в Швейцарии. Людей, которые контактировали с заразившимися, отправили на самоизоляцию.

По состоянию на ночь 25 декабря в Швейцарии зафиксировали более 420 тысяч случаев коронавирусной инфекции. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли более 6,5 тысяч человек. Вылечились 318 тысяч человек.

В тренде
Трамп помиловал еще двух фигурантов дела о российском вмешательстве

Также мы писали, что новый штамм коронавируса из Великобритании уже в Украине.

Реклама

Однако в Центре общественного здоровья Минздрава утверждают, что в нашей стране пока нет зарегистрированных случаев заражения новым мутировавшим штаммом коронавируса, который вызывает COVID-19 и распространяется в Великобритании.

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Великобритания Швейцария коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Италии обнаружили новый мутировавший штамм коронавируса из Британии
В Италии обнаружили новый мутировавший штамм коронавируса из БританииЕвросоюз
Британский штамм коронавируса: какую угрозу он несет
Британский штамм коронавируса: какую угрозу он несетЕвросоюз
Новая угроза? Что известно о мутации коронавируса в Британии
Новая угроза? Что известно о мутации коронавируса в БританииДругие страны
Россия возобновляет строительство
Россия возобновляет строительство "Северного потока – 2" в водах ДанииЭкономика
Кернес, Марадона, Виктюк: кого мы потеряли в 2020 году
Кернес, Марадона, Виктюк: кого мы потеряли в 2020 годуУкраина
Санкции за Навального: Россия нанесла ЕС ответный
Санкции за Навального: Россия нанесла ЕС ответный "удар"Россия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять