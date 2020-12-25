В Швейцарии нашли новый вид коронавируса из Британии

Новый штамм коронавируса нашли в образцах двух человек

В Швейцарии у двоих людей из Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Это первые случаи заражения мутировавшим вирусом в стране.

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Об этом сообщает Blick.

Новый штамм обнаружили в образцах двух человек, которые проживают в Великобритании, но были в Швейцарии. Людей, которые контактировали с заразившимися, отправили на самоизоляцию.

По состоянию на ночь 25 декабря в Швейцарии зафиксировали более 420 тысяч случаев коронавирусной инфекции. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли более 6,5 тысяч человек. Вылечились 318 тысяч человек.

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Также мы писали, что новый штамм коронавируса из Великобритании уже в Украине.

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Однако в Центре общественного здоровья Минздрава утверждают, что в нашей стране пока нет зарегистрированных случаев заражения новым мутировавшим штаммом коронавируса, который вызывает COVID-19 и распространяется в Великобритании.

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