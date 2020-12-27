В Швейцарию проник мутировавший коронавирус из Южной Африки

Новый вид вируса пока обнаружили у двух человек

В Швейцарии заявили об обнаружении в стране нового штамма мутировавшего коронавируса, который ранее был зафиксирован в Южной Африке, он отличается от мутации, выявленной в Великобритании.

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Об этом сообщает местное издание Blick.

Новый вид "южноафриканского" коронавируса пока выявили у двух человек – мужчины, проживающего в кантоне Швиц, а также у человека, который сейчас находится во Франции.

Исследователи Федеральной политехнической школы Цюриха, которые выявили новый штамм в тестах на COVID-19, уже уведомили об этом власти Швица и Франции.

Сейчас все, кто хочет въехать в Швейцарию из Южной Африки, должны находиться на карантине в течение десяти дней. Это правило также распространяется на людей, проживающих в Швейцарии и возвращающихся в страну после Рождества.

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Напомним, 24 декабря в Швейцарии у двух людей из Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса – это первые случаи заражения мутировавшим вирусом в стране.

Мы также сообщали, что Нидерланды ввели запрет на пассажирские авиарейсы из Южной Африки, где выявлена новая форма коронавируса.

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