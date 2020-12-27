Українська
$ 28,46
34,62
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

В Швейцарию проник мутировавший коронавирус из Южной Африки

27 декабря, 20:59

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Новый вид вируса пока обнаружили у двух человек

В Швейцарии заявили об обнаружении в стране нового штамма мутировавшего коронавируса, который ранее был зафиксирован в Южной Африке, он отличается от мутации, выявленной в Великобритании.

Реклама

Об этом сообщает местное издание Blick.

Новый вид "южноафриканского" коронавируса пока выявили у двух человек – мужчины, проживающего в кантоне Швиц, а также у человека, который сейчас находится во Франции.

Исследователи Федеральной политехнической школы Цюриха, которые выявили новый штамм в тестах на COVID-19, уже уведомили об этом власти Швица и Франции.

В тренде
Скандал с украинской иконой: стало известно, как реликвия с Донбасса попала в Сербию

Сейчас все, кто хочет въехать в Швейцарию из Южной Африки, должны находиться на карантине в течение десяти дней. Это правило также распространяется на людей, проживающих в Швейцарии и возвращающихся в страну после Рождества.

Реклама

Напомним, 24 декабря в Швейцарии у двух людей из Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса – это первые случаи заражения мутировавшим вирусом в стране.

Мы также сообщали, что Нидерланды ввели запрет на пассажирские авиарейсы из Южной Африки, где выявлена новая форма коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Швейцария ЮАР штамм мутация коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Британский штамм коронавируса: какую угрозу он несет
Британский штамм коронавируса: какую угрозу он несетЕвросоюз
В Италии обнаружили новый мутировавший штамм коронавируса из Британии
В Италии обнаружили новый мутировавший штамм коронавируса из БританииЕвросоюз
Новая угроза? Что известно о мутации коронавируса в Британии
Новая угроза? Что известно о мутации коронавируса в БританииДругие страны
Россия возобновляет строительство
Россия возобновляет строительство "Северного потока – 2" в водах ДанииЭкономика
Вакцину Pfizer от коронавируса разрешили к использованию во Франции
Вакцину Pfizer от коронавируса разрешили к использованию во ФранцииЕвросоюз
Michelin извинилась перед украинцами за
Michelin извинилась перед украинцами за "русский борщ" и собирается в КиевЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять