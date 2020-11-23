В Словакии украинский бус попал в ДТП: есть жертвы и раненые

Фото: Facebook Polícia SR - Nitriansky kraj

В Словакии произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes Sprinter на украинской регистрации, в результате которого есть жертвы и раненые. Трагедия случилась в понедельник, 23 ноября, утром на трассе R1 в районе города Тековске Немце в Нитрянском крае в западной части страны.

Об этом сообщает полиция края на своей странице в Facebook.

По мнению копов, водитель Mercedes уснул за рулем и врезался в цистерну Iveco, двигавшуюся перед ним в попутном направлении. В автокатастрофе погибла 62-летняя пассажирка бусика, а водитель и еще один передний пассажир получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Оба водителя прошли тест на алкоголь, который дал отрицательный результат. Обстоятельства и степень вины этого трагического ДТП расследуются дорожной полицией как преступления со смертью или ранением.

Фото: Facebook Polícia SR – Nitriansky kraj

Напомним, это не первая ДТП с участием наших земляков в Словакии. Так, в ночь на 11 марта на трассе I/18 возле города Ружомберок столкнулись микроавтобус и рейсовый автобус — оба на украинских номерах. От удара автобус слетел с трассы в 8-метровый овраг. Погибли водитель микроавтобуса и находившийся на пассажирском сидении 23-летний украинец, и еще 31 человек пострадали — 25 из них госпитализировали с травмами различной тяжести.

А 5 января в районе города Попрад столкнулись два десятка машин — 18 легковушек, микроавтобус и автобус. Пострадали 10 человек, включая пятерых украинцев.

Также сообщалось, что год назад в страшном ДТП в Словакии погибло 13 детей:

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