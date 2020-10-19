В Европе решили не посылать наблюдателей на выборы в Украине

Представители Совета Европы будут наблюдать за местными выборами в Украине удаленно, а не посылать наблюдателей непосредственно на участки, как обычно.
Об этом сообщается на сайте Совет Европы.
Как отмечается, делегация Конгресса местных и региональных властей СЕ в ответ на приглашение Киева проведет 19 и 20 октября процедуру дистанционного наблюдения.
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Это временная мера, на которую пришлось пойти из-за затянувшейся пандемии COVID-19.
В делегацию войдут представители Великобритании, Нидерландов, Ирландии и Словении.
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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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