В Европе решили не посылать наблюдателей на выборы в Украине

Представители Совета Европы будут наблюдать за местными выборами в Украине удаленно, а не посылать наблюдателей непосредственно на участки, как обычно.

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Об этом сообщается на сайте Совет Европы.

Как отмечается, делегация Конгресса местных и региональных властей СЕ в ответ на приглашение Киева проведет 19 и 20 октября процедуру дистанционного наблюдения.

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Это временная мера, на которую пришлось пойти из-за затянувшейся пандемии COVID-19.

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В делегацию войдут представители Великобритании, Нидерландов, Ирландии и Словении.

Ранее мы писали, какие нарушения избирательного процесса больше всего фиксируют полицейские.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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